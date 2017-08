Ansprechpartner und Informationen zum Programm

Das Programm „Verrückt? Na und!“ wurde 2001 in Leipzig vom Verein „Irrsinnig Menschlich“ initiiert. Seit diesem Jahr hat sich auch in Aachen eine Regionalgruppe des Vereins gebildet, die in alle Schulen von Stadt und Städteregion Aachen ab Klasse acht das Programm anbietet. Zudem hat sie einen Krisen-Auswegweiser erstellt, in dem im Kreditkartenformat regionale Anlaufstellen für seelische Krisen zusammengefasst sind.

In der Aachener Regionalgruppe kooperieren die Alexianer Aachen GmbH, das Bistum Aachen, die Aachener Laienhelfer Initiative e.V. (ALi), die Ev. Kinder- u. Jugendhilfe Aachen-Brand gGmbH, die Psychiatrie-Patinnen und -Paten e.V. sowie die „SPRUNGbrett Beschäftigungsinitiative“. Die Ausbildung der Fachkräfte übernimmt die Barmer-GEK.

Buchungen für das Programm nehmen Jutta Weber von den Alexianer Aachen (Tel. 0241/47701-15408, E-Mail: J.Weber@alexianer.de) sowie Caroline Braun von der Integrierten Psychiatrieseelsorge Aachen des Bistums Aachen (Tel. 0241/407693, E-Mail: caroline.braun@bistum-aachen.de) entgegen. Weitere Infos unter www.verrückt-na-und.de.