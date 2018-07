Aachen.

Ein Personalratsvorsitzender, der ausgebildeter Gärtner ist, wird in kürzester Zeit in Gehaltsdimensionen gehievt, für die man im öffentlichen Dienst ein wissenschaftliches Hochschulstudium nachweisen muss. Anders gesagt: in eine Gehaltsdimension von Abteilungs- und Fachbereichsleitern mit teils Dutzenden Mitarbeitern und hoher Verantwortung. Wie konnte das passieren? Wer ist verantwortlich? Warum wurde das veranlasst?