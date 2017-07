Vermisster Rentner unversehrt aufgefunden Letzte Aktualisierung: 20. Juli 2017, 14:17 Uhr

Aachen. Der vermisste 74-Jährige aus Aachen wurde in Eindhoven unversehrt aufgefunden. Nachdem er am Mittwoch auf dem Weg in den Urlaub nicht an seinem Ziel im belgischen Gemmenich ankam, wurde in Belgien, den Niederlanden und Deutschland nach ihm gesucht.