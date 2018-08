Aachen - Vermisster Aachener tot aufgefunden

Aachen.

Der seit vergangenem Donnerstag verschwundene 38-Jährige Aachener ist am Montagabend in einem Waldgebiet in Aachen-Richterich tot aufgefunden worden. Der Mann war seit Sonntag vermisst gemeldet. Am Montag war er im äußersten Westen Aachens an der niederländischen Grenze gesehen worden, konnte aber nicht aufgegriffen werden.