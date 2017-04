Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgetaucht Letzte Aktualisierung: 3. April 2017, 14:21 Uhr

Aachen. Der am Montagmorgen vermisste 13-jährige Cem S. ist am frühen Nachmittag wohlbehalten bei seinem Vater aufgetaucht. Der geistig behinderte Junge war zuvor vom Schulgelände am Aachener Klinikum verschwunden.