Aachen.

Wer die Umwelt schonen und die Luft rein halten will, steigt gerne vom Auto aufs Zweirad um. Besonders komfortabel sind E-Bikes, also Fahrräder mit Elektromotor, die jedoch in der Anschaffung kostspielig sind. Dagegen möchten das Aachener Unternehmen Velocity und die Stawag Abhilfe schaffen: Ein Verleihsystem ermöglicht es schon jetzt, sich mittels Smartphone-App oder Kundenkarte ganz spontan ein solches Elektrofahrrad an einer von 15 Station auszuleihen und dieses nach ein paar gefahrenen Kilometern in der Innenstadt an einer beliebigen Station wieder abzugeben.