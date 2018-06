„Verleih uns Frieden“: Debüt beim Madrigalchor in der Citykirche

Erstmals unter der Leitung seines neuen Dirigenten Johannes Honecker gibt der Aachener Madrigalchor am Samstag, 9. Juni, um 19.30 Uhr in der Citykirche, Großkölnstraße, ein Konzert.

Unter dem Titel „Verleih uns Frieden“ hat das renommierte Ensemble ein spannendes und anspruchsvolles Programm im Gedenken an den Beginn des 30-jährigen Krieges vor 400 Jahren zusammengestellt. Zudem werden Werke aus der Renaissance und aus dem 20. und 21. Jahrhundert dargeboten. Eine weitere Aufführung findet am Donnerstag, 14. Juni, um 20 Uhr in St. Donatus, Donatusplatz, in Brand statt.

Neben den Alten Meistern Schein und Schütz kommen unterschiedlichste Stücke neuzeitlicher Komponisten wie Britten, Pärt, Nystedt, Mauersberger und Sandström, aber auch von etwas unbekannteren Komponisten wie Pamintuan von den Phillipinen und Furrer aus der Schweiz zur Aufführung. Foto: Andreas Schmitter