Aachen.

Am Rande des Elisengartens sollen Autofahrer in Zukunft noch langsamer unterwegs sein als ohnehin schon: Tempo 20 statt Tempo 30 will die Stadtverwaltung dort vorschreiben – und damit unter anderem Kellnerinnen und Kellnern das gefahrlosere Bedienen über die Straße hinweg ermöglichen.