Vergewaltigungsprozess: Jülicher zu Bewährungsstrafe verurteilt Von: ahw

Letzte Aktualisierung: 13. April 2018, 16:49 Uhr

Aachen/Jülich/Eschweiler. Im Verfahren wegen Vergewaltigung war der 58-jährige Angeklagte aus Jülich, der am Dienstag den Termin vor dem Landgericht Aachen „geschwänzt“ hatte, am Freitag pünktlich zur Stelle. Ihm war der sexuelle Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person zur Last gelegt worden.