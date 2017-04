Verfolgung über den Öcher Bend: Polizei ortet Smartphone

Aachen. Quer über den Öcher Bend verfolgten am Sonntag Polizisten per Ortungs-App die Spur eines verschwundenen Smartphones. Am Ende hatte die junge Besitzerin ihr Gerät glücklich wieder - der Fall stellte sich aber etwas anders dar als zunächst vermutet.

Am Abend war ein Familienvater auf der eigens eingerichteten „Bendwache“ der Polizei erschienen und erklärt, dass das Handy seiner Tochter soeben gestohlen worden sei.

Doch der Mann war nicht ohne Hoffnung, wie der Aachener Polizeisprecher Andreas Müller am Montag erklärte: „Dank neuester GPS-Technik aus dem ,Silicon Valley' ließ sich die Flucht des Täters in Echtzeit über das Handydisplay des Vaters verfolgen, welches er den Polizisten sodann erwartungsvoll unter die Nase hielt.“ Darauf sei klar zu erkennen gewesen, dass der Dieb sich noch auf dem Bend herumtrieb und in Bewegung war.

Mehrere Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf und navigierten sich per Satellitenkarte über die Kirmes, dem Täter dicht auf der Spur. Polizeisprecher Müller schilderte, wie die Jagd ausging: „Nach einigen Biegungen und Wendungen traf man, zum großen Erstaunen aller Verfolger, zeitgleich mit dem Dieb an der ,Bendwache' ein.“

Dort stellte sich heraus: Das Handy war gar nicht geklaut worden - die Tochter hatte es schlicht verloren. Ein ehrlicher Finder hatte das Gerät an sich genommen und war damit, verfolgt von der Polizei, über den Bendplatz marschiert, um es genau dieser zu übergeben. Der Familienausflug war gerettet.