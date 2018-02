Aachen - Verfolgung am Lousberg: Drei verletzte Polizisten und hoher Schaden

Aachen. Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich am späten Montagabend rund um den Lousberg ereignet. Am Ende half auch die niederländische Polizei bei der Fahndung nach den Verdächtigen. Drei Männer konnten festgenommen werden, ein weiterer ist auf der Flucht.

Gemäß der Polizeimeldung zeichnet sich ein wahrlich wildes Bild. Einer zivilen Fußstreife fielen am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Nizzaallee vier verdächtige Personen in einem niederländischen Auto auf. Wenig später schoss ein BMW mit zwei Personen aus einer Tiefgaragenausfahrt. Als der Fahrer einen mittlerweile dazugerufenen Streifenwagen sah, flüchtete er mit hohem Tempo rückwarts und prallte dabei gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt.

Eine Zivil-Polizistin, die den Wagen weiter zu Fuß verfolgte, wurde durch umherfliegende Autoteile leicht verletzt. Der Fahrer wendete, touchierte dabei einen Streifenwagen und fuhr einem Polizisten über den Fuß.

Wenige Meter weiter hielt der BMW kurz an, der Beifahrer stieg aus und konnte zu Fuß fliehen. Der Streifenwagen nahm in der Zwischenzeit die Verfolgung des BMWs auf. Diese endet abrupt im Bereich der Schlossparkstraße.

Dort kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der 37-jährige niederländische Fahrer schwer verletzt. Als er versuchte auszusteigen, verkeilte sich seine Tür mit dem nahenden Streifenwagen. Durch die ruckartige Bremsung wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt.

Der tatverdächtige Autodieb und Unfallfahrer wurde festgenommen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es folgte eine aufwendige Fahndung, die auch von der niederländischen Polizei unterstützt wurde. Dabei konnte das Auto, mit dem die Diebe wohl angereist waren, in den Niederlanden gefunden werden. Der Fahrer dieses Wagens wurde mit dem Verdacht auf Tatbeteiligung an dem Diebstahl des BMW festgenommen.

Ebenso konnten die niederländischen Beamten den BMW-Beifahrer antreffen und festnehmen. Ein vierter Tatverdächtiger ist weiterhin auf der Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro.