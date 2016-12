SSB-Vorsitzender: „Läufe sind Folge und nicht Ursache der Sportbegeisterung“

Dass der Trend zu mehr Bewegung und Sport in vielfältiger Form unübersehbar ist, bestätigt Björn Jansen. Der ist Vorsitzender des Stadtsportbundes (SSB) und insoweit in einer Position mit Überblick.

Der Stadtsportbund ist der Dachverband von etwa 220 Sportvereinen und somit Interessensvertreter von rund 60.000 Sportvereinsmitgliedern in Aachen. Beratung und Qualifikation gehören genauso zu seinen Aufgaben wie die Vernetzung von Vereinen mit Schulen und Kitas. „Die Menschen wollen aber oft weg vom DIN-genormten Angebot und stärker hin zu veränderten Sporträumen, oft auch stärker in die Natur“, hat Jansen beobachtet. Der SSB sei zwar der Verband der Vereine, es komme ihm aber darauf an, den Sport grundsätzlich in die Stadt zu bringen.

Der Bund habe dazugelernt, biete selber entsprechende Kurse an und sei sehr gut aufgestellt. So gehe „Sport im Park“ im neuen Jahr sicher weiter. Die zahlreichen Läufe sind aber aus Jansens Sicht nicht Grund sondern eher die Folge des gesteigerten Sportinteresses in Aachen. Der Trend zum gesundheitsbewussten Leben halte an, inzwischen werde das Sportabzeichen auch an 90-Jährige verliehen.

Und damit knüpft der SSB-Vorsitzende den roten Faden durch ein ganzes Sportleben: „In Aachen gibt es 30 zertifizierte Bewegungskindergärten. Kinder, die sportlich sind, haben ein besseres Selbstwertgefühl.“ Björn Jansen betont: „Das Bild vom dicken Kind ist nicht zutreffend.“