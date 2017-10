Rund 40 000 Besucher und 300 Bands

Rund 300 Bands sind derzeit in insgesamt 120 Proberäumen in den drei Bunkern in der Goffart-, der Junker- und der Zeppelinstraße aktiv. Allein am Vereinsstandort neben der Frankenburg gibt es 60 Räume, die meist von mehreren Kapellen genutzt werden. Sie zahlen laut Templin derzeit 6,50 Euro Warmmiete pro Quadratmeter. Bei seinen Veranstaltungen zählt der Musikbunker nach eigenen Angaben pro Jahr rund 40 000 Besucher.

Ende Juli hat die Stadt die Bunker in der Goffart- und in der Junkerstraße von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zwecks Bestandssicherung erworben. 80 Prozent des Kaufpreises – 1,18 Millionen Euro – sind über Fördergelder des Landes gedeckt worden.