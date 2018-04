Aachen - Verdi packt die nächste Keule aus: Warnstreiks am kommenden Dienstag

Aachen.

Die nächste Streikwelle rollt am kommenden Dienstag – diesmal zunächst in Gestalt diverser Busse, mit denen ungezählte Beschäftigte in städtischen Diensten zur Großkundgebung Richtung Köln starten wollen. Was natürlich zur Folge hat, dass auch in Aachen abermals etliche Räder stillstehen und öffentliche Türen geschlossen bleiben.