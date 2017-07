Verdacht auf Brandstiftung: Zwei Festnahmen

Städteregion.

Wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftung sind am Montagabend ein 21- und ein 15-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Zuvor war die Feuerwehr um 21.30 Uhr in Würselen zum Kalkhaldenpark an die Bahnhofstraße gerufen worden, weil eine Rasenfläche brannte.