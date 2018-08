Ursache für den Großbrand einer Lagerhalle in Aachen steht fest

Aachen. Die Ursache für den Großbrand in einer Lagerhalle im Aachener Osten am Montag ist geklärt, auch eine erste Einschätzung über die Höhe des entstandenen Schadens liegt nun vor. Das Gebäude an der Philipsstraße war dabei völlig zerstört worden, eine riesige Rauchwolke zog bis nach Stolberg und Eschweiler. Experten empfehlen betroffenen Anwohnern, beim Verzehr von Obst und Gemüse vorsichtig zu sein.

Experten der Aachener Kriminalpolizei und ein Brandsachverständiger hatten am Dienstag den Brandherd in den Ruinen eines Recyclingunternehmens im Industriepark an der Philipsstraße untersucht.

Das Feuer wurde demnach durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ausgelöst, wie die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch mitteilte. Demnach soll kurz vor Ausbruch des Brands eine Lieferung Elektronik-Schrott, unter anderem Akkus, in der Halle abgelagert worden sein. „Nach intensiven Ermittlungen steht fest, dass circa 30 Kubikmeter Elektroschrott, der kurz zuvor angeliefert worden war, in der Halle selbständig in Brand geriet“, schreibt Petra Wienen von der Pressestelle des Präsidiums.

Als Auslöser komme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein noch mit Spannung versehener Akku in Betracht. Trotz sofortiger Löschversuche von Mitarbeitern der betroffenen Firma griff das Feuer auf die gesamte Halle mit anliegenden Gebäuden über, heißt es bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Einschätzung der Fachleute mehrere Millionen Euro betragen.

Die Untersuchung durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ist in der Zwischenzeit dabei, die Proben auszuwerten, die das Sondereinsatzkommando der Behörde am Montag genommen hat. „Wir haben Wischproben genommen, die werden derzeit in unseren Labors ausgewertet“, sagt Wilhelm Deitermann, Pressesprecher des LANUV.

Obst und Gemüse schälen, Finger weg von Salat

Untersucht würde vor allem auf Spuren von Dioxin oder Dioxinverbindungen. Das sind giftige, chemische Verbindungen, die unerwünscht bei bestimmten Verbrennungprozessen in Anwesenheit von Chlor und organischem Kohlenstoff entstehen können. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, würden sie unverzüglich an die Aachener Stadtverwaltung weitergegeben. „Es obliegt dann der Kommune, die Bürger zu informieren“, sagt Deitermann.

Bis die Ergebnisse vorliegen, rät der LANUV den Bürgern im Aachener Osten sowie in Stolberg und Eschweiler, Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich zu waschen und auch zu schälen. Die Finger lassen sollte man, so sagen die Experten der Behörde, zunächst von großblättrigen Pflanzen wie Salaten. „Bei Salaten sollte man erst einmal die Untersuchungen abwarten“, rät Deitermann.

Erst wenn die Ergebnisse feststehen - also vermutlich in der kommenden Woche - kann entschieden werden, ob man die Salate aus der Umgebung noch bedenkenlos essen kann, oder ob die Ernte vernichtet werden muss.

Brandgeruch in der Stadt zu riechen

Die Folgen des Großfeuers vom Montag sind auch zwei Tage nach dem Unglück weiterhin wahrzunehmen. Nach wie vor liegt Brandgeruch in der Luft, der nun auch in bisher nicht betroffenen Gebieten ankommt.

Fragen besorgter Anwohner aus dem Osten und anderen Bereichen der Innenstadt, die nach der Ursache für den Gestank fragen, beantwortet die Feuerwehr so: Der Wind habe sich gedreht; der Geruch des inzwischen erkalteten Brandes wehe nun über bislang weniger oder gar nicht betroffene Teile der Stadt.

Die Berufsfeuerwehr hat ihre Löscharbeiten an der Einsatzstelle beendet, kontrolliert aber nach wie vor in regelmäßigen Abständen die Lage.