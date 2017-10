Aachen.

Über mangelnde Aufmerksamkeit für seine Kunst kann sich Noah Kauertz nicht beklagen. Und das, obwohl sein jüngstes Werk in keinem Museum hängt und in keinem Kunstkatalog zu finden ist. Dennoch sehen es jeden Tag Tausende Aachener, die den Adalbertsteinweg entlangfahren. Das Bild an der Trafostation der Stawag am Ostfriedhof ist auch kaum zu übersehen.