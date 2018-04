Aachen - Unwetter in Aachen: Wenn es plötzlich wie aus Eimern schüttet

Aachen.

Es sind Momente wie diese, in denen einem schlagartig vor Augen geführt wird, wie Redewendungen entstehen: Denn als am späten Sonntagabend gegen 22.45 Uhr der Himmel über Aachen seine Schleusen öffnet, schüttet es plötzlich wie aus Eimern. Und das kann man, wie am Tag danach die Messwerte der Aachener Wetterstation in Orsbach belegen, ohne jede Übertreibung so schreiben.