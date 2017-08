Aachen.

Im Aachener Kreuz hat es am Montagnachmittag einen Unfall in der Baustelle gegeben. Dort waren ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen, was dafür sorgte, dass die Autobahn 44 Richtung Mönchengladbach zeitweise nur einspurig befahrbar war. Personen wurden nicht verletzt.