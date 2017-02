„Undergroundparty“: Jugendliche feiern Karneval alkoholfrei im Apollo

Aachen. Der Karneval startet in seine heiße Schlussphase. Und dann geht auch die alkoholfreie Fettdonnerstagsparty für Jugendliche über zwölf und unter 18 Jahren in die nächste Runde. Wichtiger Tipp: Wegen der Alterseinschränkung sollte man seinen Ausweis dabei haben.

Dieses Jahr steigt die „Undergroundparty“ erneut im Apollo in der Pontstraße. Der Fachbereich Kinder, Jugend, Schule der Stadt Aachen lädt alle Jugendlichen zur Party ein, die mit Unterstützung des Jakobshof-Teams organisiert wird. Es wird in erster Linie Partymusik gespielt, aber auch Karnevalsklänge kommen nicht zu kurz. Und damit auch das Richtige läuft, können die Jugendlichen ihre Musikwünsche ab sofort an underground@mail.aachen.de schicken.

Die Fete geht um 14 Uhr im Apollo Kino (Pontstraße 141-149) los und endet um 18.30 Uhr. Der Eintritt und die Garderobe sind frei und die alkoholfreien Getränke Cola, Limo, Wasser kosten nur 1 Euro. Und wer es exotisch mag: In diesem Jahr öffnet auch die Cocktail-Bar des Clubs und es werden alkoholfreie Cocktails für 2,50 Euro gemixt. Ein professionelles Security-Unternehmen wird die Türkontrollen übernehmen, damit alle unbesorgt „Party machen“ können.