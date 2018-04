Weitere Termine undKartenvorverkauf

Weitere Termine für das achte Programm des Kabarett-Duos „Solo für 2“ in Aachen sind Freitag, 20. April und Samstag 21. April, jeweils um 20 Uhr im Forum M der Mayerschen Buchhandlung.

Für die Vorstellung am Freitag gibt es noch Karten im Vorverkauf, für die Vorstellung am Samstag nur noch an der Abendkasse. Eine weitere Vorstellung am Sonntag, 22. April in der Buchhandlung „Das Buch“ in Eilendorf um 16 Uhr ist bereits ausverkauft.