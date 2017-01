Aachen.

Auch wenn es bei einem Einsatz brenzlig wurde – Beamte wurden mit Böllern beworfen – hat die Aachener Polizei am Sonntag eine „durchweg positive Bilanz der Silvesternacht“ gezogen. Insgesamt wurden die Beamten zu 188 Einsätzen in der Stadt Aachen und in der übrigen Städteregion gerufen, Silvester 2015 waren es noch 231.