Aachen - Umzugsstress in St. Paul: Bücher und Urkunden füllen rund 40 Lastwagen

Aachen.

Noch herrscht strukturiertes Chaos vor der Kirche St. Paul in der Jakobstraße. Große Kisten und Kartons werden nach und nach in die Räume befördert. Doch bis alles an Ort und Stelle steht, dauert es noch etwas. Die Urkunden, Bücher und Handschriften, die in den Kisten lagern, gehören dem Bischöflichen Diözesanarchiv, welches in diesen Tagen umzieht.