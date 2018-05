Aachen - Umweltverbände: Druck bei Aseag-Umrüstung erhöhen

Verwaltungsgericht entscheidet am 8. Juni

Am Freitag, 8. Juni, wird das Verwaltungsgericht über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen den Luftreinhalteplan und über mögliche Dieselfahrverbote in Aachen entscheiden (Justizzentrum am Adalbertsteinweg, 9.30 Uhr).