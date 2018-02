Umstellung der Aseag-Fahrpläne sorgt für Kritik Von: Kathrin Albrecht

Letzte Aktualisierung: 1. Februar 2018, 15:51 Uhr

Haaren. Auf wenig Gegenliebe stößt die Fahrplanänderung der Aseag in Verlautenheide. Das wurde in der Bezirksvertretung Haaren deutlich. Denn die Änderung hat im Stadtteil einiges durcheinandergewirbelt – nicht zum Besseren, so die Kritik.