Aachen.

Die Frau wirkt tiefenentspannt. Das mag natürlich in erster Linie daran liegen, dass sie bereits zum achten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert. Routine ist da so etwas wie Abgeordnetenpflicht. Aber den Begriff Routine will Ulla Schmidt in Zusammenhang mit ihrer parlamentarischen Arbeit nicht hören. Mit zu viel Leidenschaft sei sie immer noch dabei, betont die Aachenerin im Gespräch immer wieder.