Aachen.

Alljährlich ist die Teilnahme der Gläubigen an den Christmetten im Dom beeindruckend. In diesem Jahr jedoch waren es am 24. Dezember bereits eine knappe halbe Stunde vor Beginn sogar mehr als 1450 Besucher, die sich in der auch vom Barbarossa-Leuchter festlich erleuchteten Marienkirche eingefunden hatten.