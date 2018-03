Aachen - Übersicht der Angebote für Obdachlose in Aachen

Aachen.

„Platte machen” – so heißt es umgangsprachlich, wenn Menschen auf Parkbänken, unter Brücken oder in Hauseingängen übernachten. Wenn es draußen so kalt ist, wie in den vergangenen Tagen, kann das lebensgefährlich sein. Aber wohin können sich Obdachlose wenden? Wo finden sie Zuflucht vor der Kälte? Und wer hilft ihnen, den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden?