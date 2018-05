Aachen - Überraschung mit „Open Stage“ im Mörgenstheater

Aachen. Jedes Jahr haben vier junge Menschen am Theater Aachen die Möglichkeit ein Freiwilliges Kulturelles Jahr zu machen. Dazu gehört auch ein selbständiges Projekt.

Diese Jahr haben sich alle FKJler zusammengetan und einen Open-Stages Abend konzipiert. Und so öffnet das Mörgens am Samstag, 26. Mai, 18 Uhr, Bühnen und Bar für einen Open Stages-Abend unter dem Motto „What´s it going to be then, eh?/ Was wird es denn geben, mh?“. Karten für den Abend sind im Vorfeld an der Theaterkasse oder am Abend selber an der Abendkasse zu drei Euro erhältlich.

Wenn es um Zukunft geht, denkt man schnell an Science-Fiction-Dystopien, Putzroboter und Flug-Taxis. Beim Open Stages-Abend hingegen sollen einmal nicht vorrangig große technologische, politische und soziale Fragen gestellt werden. Der Abend eröffnet einen ungewohnteren Blick und beschäftigt sich mit Fragen, die die individuellen Zukunftsbilder betreffen.

Die vielen kleinen Alltäglichkeiten, die unser Leben, unser Selbstbild und unseren Geschmack heute bestimmen und die für uns selbstverständlich sind: Wird sich in zehn Jahren meine Lieblingsband aufgelöst haben? Werde ich dann noch die Festnetznummer meiner Eltern auswendig wissen? und habe ich dann noch Bargeld im Portemonnaie?

Poetry Slammer, Musiker und Performer werden ihr Können zeigen und die Zuschauer können selbst aktiv werden in Theaterworkshops und Führungen durch das Mörgens. Zudem kann man im Mörgenscafé selbst literarisch und musikalisch tätig werden.