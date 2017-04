Überfall in eigener Wohnung: 86-Jähriger schlägt mit Krücke zu

Aachen. Ein 86-jähriger Mann ist am Mittwoch in seiner Wohnung in der Aachener Innenstadt von zwei Männern beraubt worden. Mit Hilfe der Videoüberwachung am Bushof konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter schnell dingfest machen. Der Senior wurde nicht verletzt - mehr noch, er setzte sich gegen die Angreifer zur Wehr und traf einen mit seiner Krücke am Kopf.

Video Startschuss für Videoüberwachung in Aachen Mehr zum Thema

Die beiden Männer hatten nach Aussagen des Seniors um kurz nach 16 Uhr an seiner Wohnungstür in der Peterstraße geklingelt. Als er öffnete, drückte einer der Täter ihn gegen die Wand, der andere stand „Schmiere“. Sie zogen ihm gewaltsam die Geldbörse aus der Hosentasche, doch der 86-Jährige wehrte sich: Mit seiner Gehilfe holte er aus und traf einen der beiden Männer am Kopf. Die Räuber flüchteten.

Sie kamen nicht weit. Mit HIlfe der Videokameras am Außenbereich des Hauses konnte die Polizei schon kurze Zeit später zwei Tatverdächtige in der Stiftstraße identifizieren und festnehmen. Einer der beiden Männer im Alter von 28 und 37 Jahren hatte eine Platzwunde am Kopf. Beide sollten noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Aachener Polizei betreibt die Videoüberwachung am Bushof seit Februar 2017. Sie habe vorrangig eine abschreckende Wirkung. Zur Aufklärung von Straftaten speichere man die Videoaufnahmen für einen Zeitraum von zwei Wochen, heißt es im Polizeibericht.