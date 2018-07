Aachen - Überfall in Aachener Parkhaus: Mutige Fahrerin wehrt sich

Aachen.

Nach einem versuchten Überfall auf eine Autofahrerin in einem Aachener Parkhaus suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit Fotos nach dem Täter. Er soll am 8. April gegen 19.10 Uhr versucht haben, im Parkhaus „Am Dom“ in der Jesuitenstraße eine Fahrerin auszurauben. Die Frau drehte den Spieß allerdings um und wehrte sich heftig.