Aachen.

Für den dreisten Überfall auf ein Juweliergeschäft am Büchel mitten in der Aachener City kassierten am Donnerstag drei noch junge Straftäter im Alter zwischen 17 und 19 Jahren vor dem Aachener Landgericht Haftstrafen von einmal zwei Jahren und acht Monaten sowie drei Jahren für die beiden weiteren Angeklagten.