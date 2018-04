Aachen - Tückische Krankheit im Visier: Geld für 5000 Impfungen

Aachen. Dass sinkende Zahlen durchaus ein Grund zu großer Freude sein können, machte das Benefizkonzert „End Polio now!“ mehr als deutlich. Organisiert vom Rotary-Club Aachen-Frankenburg, luden die Akteure im großen Saal des Luisenhospitals Interessierte nicht nur zu einem musikalischen Abend ein, sondern berichteten gleichzeitig voller Stolz von immer weiter zurückgehenden Zahlen.

Denn der Erlös des Abends kommt dem größten Projekt des Rotary-Clubs zugute – dem Kampf gegen Polio, jener ansteckenden Infektionskrankheit, die durch die Aufnahme verschmutzter Lebensmittel oder Wasser übertragen wird.

Seit Jahren unterstütze man den Kampf gegen diese Kinderlähmung, wie Rotary-Mitglied Dr. Martin Gerth berichtete. Und dieser Kampf ist durchaus erfolgreich: 1985 gab es noch 350.000 Neuinfektionen in 125 Ländern. Seitdem gelang es mit Hilfe mächtiger Partner wie beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation, den größten Teil der Welt durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien.

2017 gab es nur noch in Afghanistan und Pakistan insgesamt 22 Neuinfektionen. „Dort und in anderen Ländern sind mehrere 10 000 Impfhelfer im Einsatz. Nigeria ist seit zwei Jahren ohne neue Infektionen und könnte Ende 2018 vielleicht sogar als von Polio befreit gelten“, betonte Gerth.

Mit dem nunmehr 9. Poliokonzert kamen an dem Benefizabend erneut gut 5000 Euro zusammen. Bei Kosten von einem Euro für eine Ampulle Impfstoff bedeutet dies, dass weitere rund 5000 Kinder geimpft werden können. Doch der Rotary-Club setzt sich nicht nur für gesundheitliche Belange ein, er fördert zudem die Jugend und Kultur in diversen Bereichen.

So vergaben die Akteure bei der musikalischen Veranstaltung bereits zum achten Mal ein Stipendium an eine besonders begabte Studentin der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Abteilung Aachen. Daniella Sarabia freute sich über die ihr zugetragene Ehre. Die 25-jährige Sopranistin und spanische Masterstudentin begeisterte mit ihrer Stimme das Publikum. Gemeinsam mit Anastasia Grishutina am Klavier und Barbara Toth an der Violine stellte sie in Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart oder Carl Philipp Emanuel Bach ihr Talent unter Beweis.

„Der Erhalt eines Stipendiums schmeichelt mir sehr. Ich beginne nun damit, Aufnahmen zu machen und zu verschiedenen Castings zu reisen. Da kann ich das Geld wirklich sehr gut gebrauchen“, sagte die Preisträgerin. Mit dem 9. Poliokonzert sammelte der Rotary-Club Aachen-Frankenburg insgesamt schon 45.000 Euro an Spenden für die gute Sache.