Aachen.

Zahlreiche seiner Kollegen in der Türkei sitzen hinter Gittern – mundtot gemacht, weil sie nicht „auf Linie“ waren, wenn es um die dramatische politische Entwicklung in ihrer Heimat ging. Und immer mehr Deutsch-Türken schweigen lieber zum Ausgang des Referendums, das vor allem den „starken Mann“ in Ankara, Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, noch viel stärker gemacht hat.