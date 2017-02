Aachen.

Früher, da war ganz sicher nicht alles besser, aber es war ganz sicher noch viel persönlicher. Da hetzte man nicht anonym durch den Supermarkt, sondern wurde noch freundlich mit Namen begrüßt. Zwar war das Angebot in den Tante-Emma-Läden in den Jahren nach dem Krieg noch begrenzt, doch 1954 füllten sich die Regale so langsam wieder.