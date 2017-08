Trierer Straße: Bauschutt gerät in Brand

Aachen.

In unmittelbarer Nähe der Baustelle für das neue Polizeipräsidium und unweit der Autobahnauffahrt in Brand ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Auf einem Gelände an der Einmündung Trierer Straße/Debyestraße waren aus unbekannter Ursache Holzreste und Bauschutt in Brand geraten. Auf dem Areal soll demnächst eine Autowaschanlage gebaut werden.