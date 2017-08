Treuer Begleiter: Studenten trauern um King Loui I.

Aachen. Er hat ihn verloren, den Kampf gegen den Krebs: Campuskater King Loui I. ist tot. Aachen verliert eine Ikone - Studenten der Technischen Hochschule trauern um einen treuen Begleiter.

„Manchmal muss ein König seine Krone ablegen, damit ihm Flügel wachsen können!“ Am Dienstagabend gab Besitzerin Nadine Biewer auf King Louis eigener Facebookseite das bekannt, was nicht mehr zu verhindern gewesen war. Denn der getigerte Kater war schwer krank.

Schon am 13. August ließ Biewer die unzähligen Fans wissen: „Trotz all der Bemühungen in den letzten Wochen wird es keine Heilung für Loui geben. Krebs ist einfach ein Arschloch!!“ Zahlreiche Kommentare sowie eine Crowdfunding-Aktion zeugten von der ungemeinen Solidarität mit Biewer und der Samtpfote.

Am liebsten hielt sich der kleine Kater am RWTH-Hauptgebäude auf. Er besuchte aber auch Cafés und Geschäfte in der Pontstraße. Loui liebte es, gestreichelt zu werden, war zutraulich. In die gestressten Studentenaugen zauberte er stets ein Funkeln - sein Wert für den Campus: unermesslich.