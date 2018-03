Aachen - Trauer um Erich Behrendt

Aachen. Unser Kollege und Freund Erich Behrendt ist an diesem Sonntag gestorben. Wir sind fassungslos und zutiefst traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner lieben Frau Marlene und seiner Familie. Der ehemalige langjährige stellvertretende Chefredakteur und Chef vom Dienst von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten wurde nur 63 Jahre alt.

Er hat rund vier Jahrzehnte unsere Arbeit geprägt und maßgeblich gestaltet. Mit seiner fürsorglichen Art im Umgang und im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, mit seinem unermüdlichen Einsatz für einen engagierten Journalismus in der Region, mit seiner Loyalität und grandiosen Verlässlichkeit, mit seiner klaren Haltung und seiner grandiosen Hilfsbereitschaft für so viele Menschen, Vereine und Institutionen hat er einzigartige Maßstäbe gesetzt, in seiner geliebten Heimatstadt Baesweiler und weit darüber hinaus, so auch als Mitgründer unseres sozialen Hilfswerks „Menschen helfen Menschen“.

Wir verlieren mit ihm eine große Persönlichkeit und einen überaus liebenswürdigen Freund. Sein viel zu früher Tod ist unendlich traurig und ein kaum zu ermessender Verlust.