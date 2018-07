Aachen.

Die Nachfrage nach Plätzen steigt und steigt. Die Ausstattung der Offenen Ganztagsschule aber sei immer weniger bedarfsgerecht, kritisieren die freien Träger der OGS in der Städteregion. In einer gemeinsamen Petition an die Kommunen fordern sie verbindliche Standards für die Offene Ganztagsschule, höhere Etats und einen gesetzlich festgelegten Auftrag für die OGS.