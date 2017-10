Aachen.

1867 verkaufte das russische Reich die Provinz Alaska an die USA, der Industrielle Alfred Nobel meldete das Dynamit zum Patent an, Johann Strauß führte seinen Donau-Walzer erstemals auf – und in Aachen trafen sich 34 evangelische Einwohner von Aachen und Burtscheid, um den Evangelischen Krankenhausverein zu gründen.