„Tour Becquerel“ Gegen Tihange in die Pedale treten

Aachen. Während am Dienstag einige Asse der Tour de France durch Aachen rauschten, um schon mal die Etappe durch die Kaiserstadt zu „testen“, wurde auf dem Markt auch kräftig an Rädern gewerkelt. Allerdings an völlig handelsüblichen. Dort ließen sich Tour-Teilnehmer schwarz-gelbe „Anti-Atom-Scheiben“ in die Speichen montieren.

Natürlich waren es keine Teilnehmer der berühmten Tour, sondern solche der ersten „Tour Becquerel“. Die wird bereits am 7. Mai durch die Region und letztlich die Stadt rollen – als weitere Protestaktion gegen das Pannen-Atomkraftwerk Tihange.Organisiert haben die Tour die Aachener Grünen, die nach Protestplakaten und tausendfach verkauften „Tihange abschalten“-Regenschirmen nun die Radscheiben nebst der dazugehörigen Sternfahrt entwickelt haben.

Sternfahrt deswegen, weil die Teilnehmer an verschiedenen Startpunkten losradeln und sich dann alle mitten in der Aachener City zur großen Kundgebung treffen. „Wir rechnen mit rund 500 Teilnehmern“, sagt Helmut Ludwig, Geschäftsführer der grünen Ratsfraktion. Und das sollen längst nicht nur Grüne sein. „Wir legen wert darauf, dass es sich um eine parteiübergreifende Aktion handelt“, betont Ludwigs Parteifreund Sebastian Breuer, stellvertretender Parteisprecher.

Als Beleg führt er an, dass bei der Kundgebung nicht nur der grüne NRW-Umweltminister Johannes Remmel vor Ort sein wird, sondern auch Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Und der hat bekanntlich ein CDU-Parteibuch. So handele es sich auch nicht um eine Wahlkampfveranstaltung. „Diese Aktion hätten wir auch gemacht, wenn nicht gerade zufällig Wahlen anstünden“, unterstreicht Ludwig.

Die Sternfahrt-„Etappen“, die man radeln kann, sind unterschiedlich lang, wobei die Teilnehmer aus allen Himmelsrichtungen kommen. Im Überblick:

„Vaals-Etappe“: Start um 13.25 Uhr an der Vaalser Grenze (am Mütterzentrum Mamma Mia), Fahrt über Vaalser Straße Richtung Innenstadt, 3,8 Kilometer.

„Eupen-Etappe“: Start um 13.10 Uhr an der Grenze Eupener Straße (am KuKuK), Fahrt über Eupener Straße Richtung Innenstadt, 6,1 Kilometer.

„Eifel-Etappe“: 10.15 Uhr Konzen Bahnhof, 10.40 Uhr Lammersdorf Bahnhof, 11.25 Uhr Roetgen Wanderstation, 12 Uhr Walheim Bahnhof, 12.30 Uhr Kornelimünster Bahnhofsvision, rund 30 Kilometer insgesamt, von dort weiter auf die „Brand-Etappe“.

„Brand-Etappe“: 13.15 Uhr Brander Bahnhof, 13.50 Uhr Frankenberger Park/Bismarckstraße, dann Richtung Innenstadt, 6,4 Kilometer.

„Herzogenrath-Etappe“: 12.25 Uhr Herzogenrath Bahnhof, 12.55 Uhr Kohlscheid Technologiezentrum, 13.15 Uhr Richterich Markt, 13.30 Uhr Laurensberg Ecke Schlossparkstraße/Roermonder Straße, dann Richtung Innenstadt.

„Baesweiler-Etappe“: 12.15 Uhr Baesweiler Rathaus, 12.40 Uhr Alsdorf Euregiobahnhaltestelle Annapark, 13.20 Uhr Würselen Markt, 13.35 Uhr Haaren Kirche St. Germanus, 13.50 Uhr Jülicher Straße, Ludwig Forum, von dort in die Innenstadt.

Die Routen treffen schließlich alle auf den Grabenring, auf dem noch eine Runde gedreht wird, bevor es dann über die Jakobstraße zum Markt geht. Dort beginnt die Kundgebung um 15 Uhr mit Live-Musik. Diese Aktion schließt sich an die „Pulse of Europe“-Demo an, die an diesem Tag auch wieder auf dem Markt stattfindet, da auf dem Katschhof Altstadtflohmarkt ist.

Die „Anti-Atom“-Radscheiben sind in der Geschäftsstelle der Grünen, Franzstraße 34, im Fraktionsbüro im Verwaltungsgebäude Katschhof und in zahlreichen Geschäften erhältlich. In den Büros von Partei und Fraktion gibt es auch Hilfe bei der Montage.

Eine Liste der Geschäfte und eine Montageanleitung gibt es unter: http://tihange-abschalten.eu/2017/03/03/becquerel-fahrraddemo-7-5-2017/. Hier ist auch eine Karte mit der genauen Route, Treffpunkten und Abfahrtszeiten zu finden. Eine Montagestation auf dem Markt gibt es immer dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr auf dem Markt sowie am Samstag, 6. Mai, am Geldbrunnen.