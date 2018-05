Aachen.

Am Aachener Bahnhof Schanz wurde am Dienstagmorgen die Leiche eines 45-jährigen Niederländers gefunden. Gegen 9.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, der tote Mann lag am Bahnsteig. Gegen 11.45 Uhr wurden die Ermittlungen am Bahnsteig beendet, die Züge der RB20 und RE4 fahren die Haltestelle wieder an.