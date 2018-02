Aachen.

Wer behauptet, dass am Aschermittwoch alles vorbei ist? Im Gegenteil, es geht Richtung Schlussspurt für eine Veranstaltung, bei der mindestens so viel Spaß garantiert ist wie beim Fastelovvend – bei der es aber zudem auch wirklich um die gute Sache geht. Im AOK-Haus am Markt fliegen die Bälle tief und schnell, wenn zum 3. Aachener Benefiz-Kickerturnier angepfiffen wird.