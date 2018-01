Richterich - „Tihange-Aus“-Säule: Auch Richterich protestiert gegen Atomkraft

Richterich. Es ist der dritte Stadtbezirk nach Brand und Eilendorf, in dem die „Tihange-Aus“-Säule nun steht: In Richterich, direkt an der Bushaltestelle gegenüber dem Bezirksamt, ist die Säule aufgestellt. Die Organisatoren erwarten, dass auch hier, wie schon an den anderen Standorten, viele Menschen ihren Protest ausdrücken, den Hebel an der Säule betätigen und so „Tihange AUS!“ fordern.

Marlis Köhne, Richtericher Bezirksbürgermeisterin: „Ich bin sehr froh, dass die Abschaltsäule in Richterich aufgestellt wird und wir hier nunmehr auch ein Zeichen gegen den maroden Pannenmeiler in Tihange setzen können. Ich bin mir sicher, dass viele besorgte Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtbezirks den Atomreaktor symbolisch abschalten werden.“ Tihange gehe alle an, denn von einem ‚Gau‘ seien alle betroffen. Bezirksamtsleiterin Yvonne Moritz ergänzt: „Der gewählte zentrale Standort auf dem Marktplatz passt gut zusammen mit dem Umbau des Bezirksamtes, der so gut wie abgeschlossen ist und das jetzt schon wieder für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung steht. Da bin ich auch überzeugt, dass viele Menschen die Gelegenheit nutzen und ein Zeichen gegen Tihange setzen werden!“

Zehn dieser Säulen haben die Initiatoren Lars Harmens und Rolf Jägersberg schon mit Unterstützung von Sponsoren in der Region aufgestellt. „Und die Resonanz ist nach wie vor überwältigend!“ Die Aachener Säule, die im November 2016 Oberbürgermeister Marcel Philipp vor dem Bürgerservice Katschhof erstmalig in Betrieb genommen wurde, hat nun die neunte Station auf ihrer Reise durch Aachen erreicht.

Sie stand zuvor auch vor der Mayerschen Buchhandlung, auf der Euregio-Wirtschaftsschau, auf dem neugestalteten Brander Marktplatz, am Eingang zum historischen Jahrmarkt Kornelimünster, am Dreiländerpunkt, in Eilendorf und am Aachener Weihnachtsmarkt. Die zehn Säulen der Aktionskünstler Harmens und Jägersberg sind in der gesamten Region verteilt.