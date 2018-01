Aachen - Tierfilmer Andreas Kieling gastiert mit „Im Bann der wilden Tiere“

Aachen. Der Tierfilmer Andreas Kieling ist mit seiner Liveshow „Im Bann der wilden Tiere“ am Montag, 15. Januar, ab 19.30 Uhr, im Eurogress zu erleben.

Seit gut 25 Jahren fühlt sich Kieling vom Ruf der Wildnis angezogen. In Alaska ist er Grizzlys und Wölfen ganz nahe gekommen. Aber auch Afrika versetzt ihn immer wieder in Erstaunen. Die Wüstenelefanten Namibias, Berggorillas in Ruanda oder die Suche nach den letzten Wölfen Afrikas im Hochland von Äthiopien sind einige der Highlights seiner neuen Show. Viel Zeit hat er auch mit den Salzwasserkrokodilen, den größten Panzerechsen der Welt, im tropischen Norden von Australien verbracht.

Die Filmshow ist geeignet für die ganze Familie, sie wird von Kieling live kommentiert.