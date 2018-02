Aachen - Thomas Gronen: Leidenschaft für die Alemannia lässt ihm keine Wahl

Aachen.

Thomas Gronen könnte auch einfach nur so zum Tivoli gehen. Am Samstag zum Beispiel um 14 Uhr gegen den SC Wiederbrück. Mit Fan-Schal, Sohnemann und vielen Emotionen. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Seit September 2017 gehört der Aachener Unternehmer und Malermeister mit Burtscheider Wurzeln dem Präsidium und Aufsichtsrat von Alemannia Aachen an.