Aachen.

Déjà-vu im Kinder- und Jugendausschuss: Wie bereits vor einem knappen Jahr hat die Politik erneut Pläne der Verwaltung einkassiert, bei den Therapeuten an städtischen Kitas den Rotstift anzusetzen. Vielmehr soll der „alltagsintegrierte Einsatz“ weiter verfolgt werden, also die Betreuung und therapeutische Versorgung der Kinder direkt vor Ort in den Einrichtungen.