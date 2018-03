Aufführungstermine und Kartenvorverkauf

Neben der Premiere am Freitag, 9. März, finden zwei weitere Vorstellungen am Samstag, 10. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr im Theater 99, Gasborn 9-11, statt. Karten gibt es noch für alle drei Termine zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Kundenservice Medienhaus im Atrium am Elisenbrunnen (Tourist-Info) am Friedrich-Wilhelm-Platz.