Ein dritter Termin

ist noch möglich

Aktuell stehen zwei Aufführungstermine fest, die Premiere am Sonntag, 27. Mai, um 19 Uhr sowie eine weitere Vorstellung am Montag, 28. Mai, um 17 Uhr. Allerdings stehen auch Überlegungen an, noch einen dritten Aufführungstermin zu finden.

Interessierte Schulklassen sollten sich bei der Theaterschule melden, denn Karten gibt es nur an der Abendkasse. Der Preis beträgt sieben Euro (ermäßigt fünf Euro).