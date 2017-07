Noch freie Plätze

für alle Altersklassen

Für die kommende Saison gibt es noch freie Plätze in Kursen für alle Altersklassen. Am 10. September lädt das TPZ zum Tag der offenen Tür in die Liebigstraße, hier warten Ausschnitte aus den Abschlusspräsentationen, Workshops und verschiedene Beratungsangebote auf den Besucher.

Weitere Informationen unter www.dasda.de/theaterpaedagogik